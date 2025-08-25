Mercosul e Canadá decidem retomar negociações para acordo, diz chanceler brasileiro

"Diante desse cenário, tomamos a decisão conjunta de avançar para retomar nas negociações no acordo de livre comércio entre Canadá e Mercosul."

A primeira reunião dos negociadores, liderados no lado do Mercosul pelo Brasil, será já em outubro, em Brasília.

Mauro Vieira anunciou ainda que uma missão comercial brasileira irá ao Canadá entre os dias 10 e 12 do próximo mês.

A negociação do acordo, que começou a ser negociado em 2019, ainda no governo de Jair Bolsonaro, parou em 2021. No entanto, a guerra tarifária iniciada pelo governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, deu fôlego para a retomada das conversas.

"Em um momento em que o comércio baseado em regras está sendo ameaçado, precisamos nos unir a parceiros com ideias semelhantes, como o Brasil, para realmente desenvolver essa estrutura, garantir que ela exista e promover mais comércio. E é por isso que estou aqui", disse Sidhu.

A expectativa dos dois lados, como mostrou a Reuters, é que seja um acordo relativamente simples de ser negociado e que possa ser fechado em até um ano. Maior economia do bloco, o Brasil não é um grande competidor do Canadá, disse uma fonte ouvida pela Reuters, ressaltando que há mais pontos de complementaridade do que de competição.