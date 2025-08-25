Netanyahu diz que Israel lamenta "acidente" em hospital de Gaza atingido por ataque israelense
CAIRO (Reuters) - O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel lamenta profundamente o que ele descreveu como o "trágico acidente" ocorrido no hospital Nasser, no sul da Faixa de Gaza, nesta segunda-feira.
Um ataque israelense ao hospital Nasser matou pelo menos 20 pessoas, incluindo cinco jornalistas que trabalhavam para agências como Reuters, Associated Press e Al Jazeera.
"Nossa guerra é contra os terroristas do Hamas. Nossos objetivos justos são derrotar o Hamas e trazer nossos reféns de volta para casa", disse Netanyahu.
(Reportagem de Howard Goller)
