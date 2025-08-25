Republicanos da Califórnia entram com ação para bloquear plano de redistritamento

"Esta é uma questão de boa governança no Estado da Califórnia", disse Corrin Rankin, presidente do Partido Republicano da Califórnia, em uma coletiva de imprensa anunciando a ação legal. "Os californianos merecem ter o direito de escolher nossos parlamentares."

O esforço de Newsom e dos democratas no Legislativo da Califórnia para reformular os mapas do Estado para o Congresso foi aprovado na semana passada. Isso ocorreu em resposta à pressão dos republicanos do Texas para aprovar novos mapas daquele Estado para o Congresso, o que poderia dar ao Partido Republicano mais cinco cadeiras no Congresso, conforme solicitado pelo presidente Donald Trump.

Trump está pedindo a vários Estados controlados pelos republicanos que reformulem seus mapas para o Congresso antes das eleições de meio de mandato do ano que vem, em um esforço para manter o controle da Câmara.

Os republicanos da Califórnia já haviam entrado com uma ação judicial para impedir o plano de redistritamento de Newsom, mas ela foi rejeitada pela Suprema Corte do Estado na semana passada.

Nesta segunda-feira, os parlamentares entraram com uma petição de emergência no tribunal superior contra o Legislativo da Califórnia e a secretária de Estado da Califórnia, Shirley Weber.

"As proteções da Constituição sobre o redistritamento são essenciais para garantir que os californianos sejam poupados da influência política e da turbulência inerente ao desenho perpétuo de mapas nas mãos do Legislativo", diz a ação judicial.