Síria diz que Israel tomou território ao redor do Monte Hermon, apesar de negociações

CAIRO (Reuters) - A Síria afirmou nesta segunda-feira que Israel enviou 60 soldados para assumir o controle de uma área dentro da fronteira síria ao redor do Monte Hermon, dizendo que a operação violou sua soberania e representou uma ameaça adicional à segurança regional.

Israel não comentou imediatamente a acusação do Ministério das Relações Exteriores da Síria, que ocorre no momento em que os dois países se engajam em conversações mediadas pelos Estados Unidos para diminuir a escalada do conflito no sul da Síria. Damasco espera chegar a um acordo de segurança que possa eventualmente abrir caminho para conversações políticas mais amplas.

O incidente de segunda-feira ocorreu próximo ao topo de uma colina estratégica com vista para Beit Jinn, uma área do sul da Síria próxima à fronteira com o Líbano, informou o ministério. Israel também prendeu seis sírios no local, de acordo com moradores da região.