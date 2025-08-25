Trump assina decreto que visa acabar com políticas de fiança sem dinheiro

"Estamos acabando com a fiança sem dinheiro. Mas estamos começando por acabar com ela em D.C. e temos o direito de fazer isso por meio da federalização", disse Trump durante uma cerimônia de assinatura na Casa Branca.

Trump assumiu o controle da força policial em Washington e está permitindo que as tropas da Guarda Nacional portem armas enquanto estiverem em patrulha na cidade. Ele também está ameaçando expandir a presença militar dos EUA para cidades controladas pelos democratas, como Baltimore e Chicago.

Críticos têm afirmado que as ações do governo são um exagero desnecessário.

O foco na criminalidade é visto como uma prévia de como Trump e seus colegas republicanos planejam usar a questão ao tentar manter o controle das duas casas do Congresso nas eleições de meio de mandato no próximo ano.

A fiança sem dinheiro é um sistema em que os réus são libertados da prisão enquanto aguardam julgamento com base em sua promessa de comparecer ao tribunal, em vez de pagar uma quantia específica em dinheiro.

Os críticos dessa política dizem que ela reduz o incentivo para que os réus compareçam ao julgamento e coloca em risco a segurança pública ao permitir que eles voltem às ruas. Os defensores dizem que muitas pessoas de baixa renda não têm condições de pagar fiança.