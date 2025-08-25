Trump critica Coreia do Sul horas antes de reunião com novo presidente Lee

WASHINGTON/SEUL (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a Coreia do Sul na segunda-feira, poucas horas antes de uma cúpula com seu novo presidente, Lee Jae Myung, enquanto o conflito sobre gastos com defesa e comércio testa a aliança de décadas entre os dois países.

Os líderes estavam se preparando para suas primeiras conversas quando Trump disse nas redes sociais, sem evidências, que "parece haver um expurgo ou uma revolução" na Coreia do Sul e que "não podemos ter isso e fazer negócios lá".

Os comentários lançaram um clima sombrio sobre o que, para Lee, são conversas de alto risco. Ele assumiu o cargo em junho, após uma eleição antecipada convocada depois que seu antecessor conservador, Yoon Suk Yeol, aclamado em Washington por sua linha dura em relação à Coreia do Norte, foi afastado por tentativa de impor a lei marcial em dezembro.