Trump diz à Coreia do Sul que quer se encontrar neste ano com Kim, da Coreia do Norte

Trump e Lee realizaram sua primeira reunião em sob tensão. O presidente dos EUA apresentou queixas vagas sobre um "expurgo ou revolução" na Coreia do Sul nas redes sociais, para posteriormente voltar atrás nos comentários como um provável "mal-entendido" entre os aliados.

Apesar de terem fechado um acordo comercial em julho que poupou as exportações sul-coreanas de tarifas mais severas dos EUA, os dois lados continuam a discutir energia nuclear, gastos militares e detalhes de um acordo comercial que inclui a promessa de US$350 bilhões em investimentos sul-coreanos nos Estados Unidos.

A retórica da Coreia do Norte se intensificou, com Kim prometendo acelerar seu programa nuclear e condenando os exercícios militares conjuntos entre os EUA e a Coreia do Sul. No fim de semana, Kim supervisionou o teste de disparo de novos sistemas de defesa aérea.

Desde a posse de Trump em janeiro, Kim tem ignorado os repetidos apelos de Trump para reativar a diplomacia direta perseguida por ele durante seu mandato de 2017 a 2021, que não produziu nenhum acordo para interromper o programa nuclear da Coreia do Norte.

No Salão Oval, Lee evitou os confrontos teatrais que dominaram a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy em fevereiro e a visita do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa em maio.

Empregando uma estratégia bem utilizada pelos visitantes estrangeiros da Casa Branca de Trump, Lee falou sobre golfe e elogiou a decoração de interiores e o trabalho de pacificação do presidente republicano. Antes, disse a jornalistas que leu o livro de memórias do presidente de 1987, "Donald Trump: A Arte da Negociação", para se preparar.