Trump demite Cook, do Fed, alegando declarações falsas em formulários de hipoteca

"Determinei que há causa suficiente para removê-la de seu cargo", disse Trump em uma carta a Cook publicada em sua plataforma Truth Social.

Trump disse que havia provas suficientes de que Cook havia feito declarações falsas em pedidos de hipoteca. "No mínimo, a conduta em questão demonstra o tipo de negligência grave em transações financeiras que questiona sua competência e confiabilidade como reguladora financeira."

Cook havia se mostrado determinada a continuar no Federal Reserve.

"Não tenho intenção de ser intimidada a deixar meu cargo por causa de algumas questões levantadas em um tuíte", disse ela em 20 de agosto. "Pretendo levar a sério qualquer pergunta sobre meu histórico financeiro como membro do Federal Reserve e, portanto, estou reunindo informações precisas para responder a qualquer pergunta legítima e fornecer os fatos."

Cook, que foi nomeada para a Diretoria do Fed pelo ex-presidente Joe Biden em 2022, contraiu as hipotecas em questão em 2021, quando era acadêmica. Um formulário oficial de divulgação financeira para 2024 lista três hipotecas detidas por Cook, com duas listadas como residências pessoais.

Pulte alega que Cook cometeu fraude hipotecária ao listar duas de suas hipotecas como sua residência principal, mas não forneceu nenhuma evidência pública para apoiar sua alegação. Os empréstimos para residências principais podem ter taxas de empréstimo mais baixas.