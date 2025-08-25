Trump diz que EUA apoiarão segurança da Ucrânia, mas afirma que detalhes ainda estão sendo elaborados
WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que não discutiu garantias de segurança específicas para a Ucrânia, mas afirmou que os EUA apoiarão o país.
As possíveis garantias de segurança para a Ucrânia representam um grande obstáculo para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia.
(Reportagem de Steve Holland e Jarrett Renshaw)
