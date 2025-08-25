Trump diz que pressão diplomática sobre Gaza é "muito séria"

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que há uma pressão diplomática "muito séria" em Gaza, enquanto os Estados Unidos e Israel continuam a pressionar o Hamas a libertar reféns em meio ao conflito em andamento.

"Isso nunca parou. Sempre procuramos encontrar uma solução ou, em última análise, como disse o presidente, queremos que o conflito termine. Tem que acabar sem o Hamas", disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, ao discursar junto com Trump na Casa Branca antes de uma reunião com o presidente da Coreia do Sul.

(Reportagem de Steve Holland e Jasper Ward)