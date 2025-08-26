Apenas 38% dos norte-americanos apoiam uso de tropas por Trump para policiar Washington, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

O apoio foi mais forte entre os republicanos, 76% dos quais apoiaram o envio de tropas, o que foi apoiado por apenas 8% dos democratas. Entre as pessoas que não se identificam com nenhum dos partidos, 28% foram a favor e 51% se opuseram.

A divisão reflete amplamente os contornos partidários da popularidade geral de Trump, com 40% dos entrevistados na pesquisa dizendo que aprovam seu desempenho na Casa Branca, mantendo-se no nível mais baixo de seu atual governo por três pesquisas consecutivas desde o final de julho.

A popularidade de Trump diminuiu desde seu retorno ao poder em janeiro, quando 47% dos norte-americanos lhe deram um "polegar para cima". O republicano tem o apoio esmagador dos membros de seu partido e não tem o apoio esmagador dos democratas. Cerca de dois terços dos independentes o desaprovam.

Ele tem buscado agressivamente sua agenda para o segundo mandato, ordenando uma repressão à imigração não autorizada e uma série de guerras comerciais com outras nações, ao mesmo tempo em que tem direcionado o sistema judiciário federal contra seus oponentes políticos.

No início deste mês, Trump ordenou que tropas da Guarda Nacional ajudassem a policiar Washington, onde o Partido Democrata domina a política local, e ameaçou fazer o mesmo em outras grandes cidades administradas por democratas. A medida, que também incluiu um controle federal do policiamento na capital, segue anos de críticas de Trump de que os democratas são brandos com relação ao crime.

Apenas 36% dos entrevistados na pesquisa Reuters/Ipsos, incluindo 8% dos democratas e 71% dos republicanos, disseram que apoiavam que as autoridades federais colocassem a polícia local da capital sob controle federal.