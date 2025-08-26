Austrália expulsa enviado iraniano por ataques antissemitas

O primeiro-ministro Anthony Albanese disse que a Organização Australiana de Inteligência de Segurança (ASIO) reuniu informações confiáveis de que o Irã havia dirigido pelo menos dois ataques.

"Esses foram atos de agressão extraordinários e perigosos orquestrados por uma nação estrangeira em solo australiano", disse Albanese em uma coletiva de imprensa. "Foram tentativas de minar a coesão social e semear a discórdia em nossa comunidade."

O Irã tentou "disfarçar seu envolvimento" nos ataques do ano passado a um restaurante kosher em Sydney e à Sinagoga Adass Israel em Melbourne, afirmou Albanese. Não houve registro de feridos nos ataques.

A decisão da Austrália foi motivada por assuntos internos e o antissemitismo não tem lugar na cultura iraniana, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã.

O Irã tomaria uma decisão apropriada em resposta à ação da Austrália, declarou o porta-voz à mídia estatal.

A agência de segurança da Austrália disse que é provável que o Irã tenha comandado outros ataques, afirmou Albanese, acrescentando que a Austrália suspendeu as operações em sua embaixada em Teerã e que todos os seus diplomatas estavam seguros em um terceiro país.