Famílias deixam Cidade de Gaza após noite de bombardeios; israelenses protestam

"Chamamos isso de terremotos, pois eles querem assustar as pessoas para que deixem suas casas", afirmou Ismail, 40 anos, morador da Cidade de Gaza.

As Forças Armadas israelenses disseram que suas forças estão operando na área para localizar armas e destruir túneis usados por militantes. Apesar dos protestos generalizados no país e da condenação internacional, Israel está se preparando para lançar uma nova ofensiva na Cidade de Gaza, no que descreve como o último bastião do Hamas.

Ataques israelenses ao Hospital Nasser, no sul da Faixa de Gaza, na segunda-feira, mataram pelo menos 20 pessoas, incluindo jornalistas que trabalhavam para Reuters, Associated Press, Al Jazeera e outros veículos de mídia.

Pelo menos 34 pessoas foram mortas em ataques israelenses no enclave durante a noite e na terça-feira, segundo as autoridades de saúde locais, incluindo 18 pessoas nos arredores da Cidade de Gaza.

Cerca de metade dos dois milhões de habitantes do enclave vive atualmente na Cidade de Gaza, sendo que vários milhares já se deslocaram para o oeste, chegando ao centro da cidade e ao longo da costa.

Outros se aventuraram mais ao sul, para o centro de Gaza e para a área costeira de Al-Muwasi, perto de Khan Younis.