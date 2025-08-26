Governo dos EUA ameaça reter financiamento de Estados por causa regras de proficiência em inglês a motoristas de caminhão

Em abril, Trump assinou um decreto orientando a aplicação de uma regra que exige que os motoristas comerciais nos EUA atendam aos padrões de proficiência em inglês.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, disse que o departamento poderia reter cerca de US$50 milhões em financiamento federal se eles não cumprissem a determinação em 30 dias e poderia tomar outras medidas.

Os Estados não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Na semana passada, Duffy disse que a Administração Federal de Segurança de Transportadores Rodoviários (FMCSA) iniciou uma investigação sobre um acidente em uma rodovia da Flórida que matou três pessoas. O acidente envolveu um motorista de nacionalidade indiana que não falava inglês nem tinha autorização legal para estar nos Estados Unidos, de acordo com autoridades federais e da Flórida. A investigação constatou que os três Estados não estavam aplicando as regras, disse Duffy.

O motorista Harjinder Singh foi acusado de três acusações de homicídio veicular. A polícia disse que ele tentou fazer um retorno proibido em um ponto de acesso "Somente para uso oficial", bloqueando o tráfego e causando o acidente fatal depois que uma minivan bateu em seu caminhão.

Embora o padrão de proficiência em inglês para caminhoneiros já fosse uma lei norte-americana de longa data, o decreto de Trump em abril reverteu a orientação de 2016 de que os inspetores não colocassem os motoristas comerciais fora de serviço se sua única violação fosse a falta de inglês.