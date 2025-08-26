Hussam al-Masri, o jornalista da Reuters morto por fogo israelense em Gaza

Foi assim que ele terminou sua última conversa com Mohamed Salem, jornalista sênior de imagens da Reuters, que conhecia Masri desde 2003 e trabalhou com ele em Rafah, no sul de Gaza, no ano passado.

Salem, que deixou Gaza no final de 2024, mas manteve contato diário com Masri até a manhã de segunda-feira, disse que seu otimismo e sorrisos faziam com que fosse um prazer trabalhar com ele.

A editora-chefe da Reuters, Alessandra Galloni, disse que "Hussam era profundamente dedicado a contar a história de Gaza para o mundo".

"Ele era forte, firme e corajoso nas circunstâncias mais desafiadoras. Sua perda é profundamente sentida por todos aqueles nesta redação que trabalharam com ele."

O corpo de Masri foi recuperado ao lado de sua câmera em uma escada externa do hospital, de onde ele transmitia a vista de Khan Younis quando o ataque israelense ocorreu, como mostra o vídeo da Reuters.

Uma segunda explosão na escadaria, minutos depois, matou pelo menos 19 pessoas, incluindo equipes de resgate e quatro jornalistas que trabalhavam para veículos como a Associated Press, Al Jazeera e outros. Um dos quatro, Moaz Abu Taha, forneceu imagens para a Reuters.