Inquérito da ONU sobre violência israelense é afetado por falta de financiamento, mostra documento

A Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado - criada em maio de 2021 pelo Conselho de Direitos Humanos com sede em Genebra - pode fornecer provas de crimes internacionais usadas em investigações pré-julgamento por tribunais como o Tribunal Penal Internacional.

No ano passado, o conselho aprovou uma solicitação do Paquistão para pesquisar evidências adicionais sobre transferências de armas para Israel no contexto da guerra de Gaza e da violência dos colonos israelenses.

Mas Navi Pillay, que dirige a investigação, disse ao presidente do conselho, em uma carta de 6 de agosto, que a falta de recursos impedia a contratação de pessoal.

"A comissão começou a informar aos patrocinadores das duas resoluções que não será capaz de produzir esses relatórios e apresentá-los ao conselho em março de 2026", disse Pillay, que atuou como juíza no TPI e é ex-alta comissária da ONU para Direitos Humanos.

Israel tem criticado regularmente a comissão, que condenou as ações dos militares israelenses desde o lançamento da ofensiva em Gaza após os ataques mortais do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Um acúmulo de taxas obrigatórias da ONU, inclusive do principal doador, os Estados Unidos, que devem cerca de US$1,5 bilhão, piorou uma crise de liquidez da ONU que já dura muito tempo. Em resposta, o órgão global planeja cortar seu orçamento em 20%.