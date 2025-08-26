Jornalistas da Reuters e da AP mortos em ataque a Gaza não eram "alvo", diz porta-voz militar israelense

Utilizando seu próprio equipamento de filmagem, a Reuters tem frequentemente transmitido imagens do hospital Nasser durante o conflito em Gaza. Nas últimas semanas, a agência de notícias vinha mostrando diariamente imagens da área do hospital que foi atingida.

Durante o ataque inicial israelense na segunda-feira, a transmissão ao vivo de vídeo da Reuters, operada pelo cinegrafista Hussam al-Masri, foi subitamente interrompida. Masri foi morto no ataque.

Nenhum dos cinco jornalistas estava entre os seis supostos alvos militantes palestinos que os militares israelenses citaram em uma declaração por escrito divulgada nesta terça-feira. A declaração incluía fotos de seis indivíduos que foram mortos, incluindo supostos membros do Hamas e da Jihad Islâmica.

"Ao mesmo tempo, o Chefe do Estado-Maior Geral lamenta qualquer dano causado aos civis", afirmou a declaração, ressaltando que os militares israelenses direcionam suas atividades apenas a alvos militares.

A declaração militar israelense também identificou o que chamou de "várias lacunas" que o chefe do Estado-Maior de Israel instruiu que fossem investigadas mais a fundo:

"Em primeiro lugar, um exame mais aprofundado do processo de autorização antes do ataque, incluindo a munição aprovada para o ataque e o momento da autorização... Em segundo lugar, um exame do processo de tomada de decisão no campo."