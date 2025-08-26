Ministro francês não descarta eleição antecipada após aposta do premiê Bayrou em voto de confiança

Os principais partidos de oposição do país foram rápidos em deixar claro que votariam contra ele e seu governo de minoria.

"Precisamos de um primeiro-ministro diferente e, acima de tudo, de uma política diferente", escreveu o parlamentar socialista Boris Vallaud no X.

A votação de confiança ocorrerá dois dias antes dos protestos convocados por vários grupos nas mídias sociais e apoiados por partidos de esquerda e alguns sindicatos, fazendo comparações com os protestos dos coletes amarelos que eclodiram em 2018 por causa dos aumentos dos preços dos combustíveis e do custo de vida.

Esses protestos dos coletes amarelos se transformaram em um movimento mais amplo contra Macron e seus esforços de reforma econômica.

O QUE VEM A SEGUIR?

Se o governo cair, o presidente Emmanuel Macron poderá nomear um novo primeiro-ministro imediatamente ou pedir a Bayrou que permaneça como chefe de um governo interino, ou poderá convocar outra eleição antecipada.