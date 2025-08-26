Moraes determina monitoramento policial em tempo real da residência de Bolsonaro

"Determino à Polícia Penal do Distrito Federal que proceda ao monitoramento em tempo integral das medidas cautelares impostas a Jair Messias Bolsonaro, com destacamento de equipes para monitoramento em tempo real do endereço residencial do réu, onde cumpre prisão domiciliar", diz Moraes, na decisão.

O pedido para um monitoramento mais ostensivo do ex-presidente havia sido apresentado pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), e havia recebido um parecer favorável do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Na justificativa para a decisão, Moraes citou ainda a proximidade do julgamento por tentativa de golpe de Estado e que o monitoramento serviria para garantir a aplicação da lei penal.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto após ter descumprido medidas cautelares impostas a ele.

Procurada pela Reuters, a defesa de Bolsonaro não respondeu de imediato a pedido de comentário.

(Reportagem de Ricardo Brito, em Brasília, e Luciana Magalhães, em São Paulo)