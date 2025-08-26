Pelo menos 34 soldados são sequestrados na Colômbia após confrontos com dissidentes das Farc

BOGOTÁ (Reuters) - Pelo menos 34 soldados foram sequestrados por civis armados em uma área de selva no sudeste da Colômbia após confrontos que deixaram 11 guerrilheiros mortos, incluindo um comandante de facção dissidente do antigo grupo rebelde das Farc, disse o ministro da Defesa, Pedro Sanchez, nesta terça-feira.

Os confrontos ocorreram em uma área rural do município de El Retorno, na província de Guaviare, no sudeste do país, e envolveram membros do Estado-Maior Central (EMC), grupo de ex-combatentes das Farc que rejeitaram um acordo de paz com o governo em 2016.

Sanchez disse que os soldados foram levados quando estavam esvaziando a área após uma operação militar que matou um comandante do EMC e 10 outros rebeldes.