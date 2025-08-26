Presidente chinês receberá Putin e Modi em grande demonstração de solidariedade

A cúpula contará com a primeira visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, à China em mais de sete anos, enquanto os dois vizinhos trabalham para aliviar ainda mais as tensões causadas por confrontos mortais na fronteira em 2020.

Modi dividiu pela última vez o mesmo palco com Xi e Putin na cúpula do Brics do ano passado em Kazan, na Rússia, mesmo quando os líderes ocidentais deram as costas ao líder russo em meio à guerra na Ucrânia. Autoridades da embaixada russa em Nova Délhi, na semana passada, disseram que Moscou espera que as negociações trilaterais com a China e a Índia ocorram em breve.

"Xi vai querer usar a cúpula como uma oportunidade para mostrar como começa a ser uma ordem internacional pós-liderada pelos EUA e que todos os esforços da Casa Branca desde janeiro para combater China, Irã, Rússia e agora Índia não tiveram o efeito pretendido", disse Eric Olander, editor-chefe do The China-Global South Project, uma agência de pesquisa.

"Basta ver o quanto o Brics incomodou Donald Trump (presidente dos EUA), que é exatamente o que esses grupos pretendem fazer."

A cúpula deste ano será a maior desde que a SCO foi fundada em 2001, disse uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores da China na semana passada, chamando o bloco de uma "força importante na construção de um novo tipo de relações internacionais".

O bloco focado em segurança, que começou como um grupo de seis nações eurasiáticas, expandiu-se para 10 membros permanentes e 16 países de diálogo e observadores nos últimos anos. Seu mandato também foi ampliado, passando da segurança e do combate ao terrorismo para a cooperação econômica e militar.