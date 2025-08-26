Repressão de Trump a imigrantes afeta agentes em meio a pressão por prisões

A agência lançou uma campanha de recrutamento para aliviar o estresse, contratando milhares de novos funcionários o mais rápido possível, mas esse processo provavelmente levará meses ou anos para ser concluído.

Todos os entrevistados pela Reuters apoiaram a fiscalização da imigração em princípio. Mas eles criticaram a pressão do governo Trump por altas cotas diárias de detenção que levaram à detenção de milhares de indivíduos sem antecedentes criminais, bem como portadores de green card de longo prazo, outros com vistos legais e até mesmo alguns cidadãos norte-americanos.

A maioria dos atuais e ex-funcionários do ICE solicitou anonimato devido a preocupações com retaliações contra eles mesmos ou antigos colegas.

Os norte-americanos têm sido inundados com imagens nas mídias sociais de agentes frequentemente mascarados em equipamentos táticos algemando pessoas nas ruas, em locais de trabalho, do lado de fora de escolas, igrejas, tribunais e em entradas. Os vídeos de algumas prisões se tornaram virais, alimentando a raiva da população em relação a essas táticas.

Sob o comando de Trump, a média de prisões diárias realizadas pela agência de 21.000 funcionários aumentou, subindo mais de 250% em junho em comparação com o ano anterior, embora as taxas de prisões diárias tenham caído em julho.

Trump afirma que quer deportar "os piores dos piores", mas os números do ICE mostram um aumento no número de pessoas não criminosas detidas.