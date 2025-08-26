Seis soldados sírios foram mortos em ataques de drones israelenses na zona rural de Damasco, diz TV estatal

(Reuters) - Seis soldados sírios foram mortos em ataques de drones israelenses na zona rural de Damasco, informou a TV estatal El Ekhbariya na manhã desta quarta-feira (horário local).

A Síria e Israel estão envolvidos em conversações mediadas pelos EUA para aliviar as tensões no sul da Síria, com Damasco buscando um acordo de segurança que poderia abrir a porta para negociações políticas mais amplas.

A Síria disse na segunda-feira que Israel havia enviado 60 soldados para seu território, perto do Monte Hermon, em uma violação de sua soberania, enquanto os militares israelenses disseram que suas tropas realizaram uma operação de rotina no sul da Síria, mas não em Beit Jinn, uma área próxima à fronteira com o Líbano e perto do Monte Hermon.