Trump diz que EUA buscarão pena de morte em casos de homicídio em Washington

A medida ampliaria ainda mais os esforços do republicano para se posicionar como um defensor da lei e da ordem e para exercer influência sobre a capital do país, cujos residentes são em sua maioria democratas.

Trump declarou estado de emergência, enviou centenas de tropas da Guarda Nacional e agentes federais para a capital do país para apoiar a polícia local que está lidando com o que ele disse ser um nível inaceitável de crimes violentos nas ruas.

As autoridades municipais rejeitaram a alegação de que o crime violento está desenfreado, citando estatísticas federais e municipais que mostram uma diminuição significativa desde o pico em 2023.

Trump também ameaçou expandir esse esforço a outras cidades, incluindo Chicago.

Washington é um enclave federal único, estabelecido pela Constituição dos EUA e sob a jurisdição do Congresso, não pertencendo a nenhum Estado.

Em 1973, o Congresso aprovou o District of Columbia Home Rule Act, permitindo que os residentes elegessem um prefeito e membros do conselho. Trump ameaçou assumir a administração da cidade para lidar com a criminalidade.