Trump diz que faculdades dos EUA teriam dificuldades sem os estudantes chineses

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que as faculdades norte-americanas teriam dificuldades sem os estudantes chineses, em meio à reação de sua base após ele sugerir que poderia permitir a entrada de 600.000 estudantes universitários chineses no país como parte das negociações comerciais com o rival econômico.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Jarrett Renshaw)