Trump renova iniciativa para negociações sobre desnuclearização com Rússia e China

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que quer iniciar conversações sobre desnuclearização com a Rússia e a China, revisitando uma questão que ele já havia levantado anteriormente, no momento em que também está tentando reiniciar a diplomacia paralisada com a Coreia do Norte.

"Uma das coisas que estamos tentando fazer com a Rússia e com a China é a desnuclearização, e isso é muito importante", disse Trump aos repórteres antes de sua reunião na segunda-feira com o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, na Casa Branca.

"Acho que a desnuclearização é um objetivo muito importante, mas a Rússia está disposta a fazê-lo, e acho que a China também estará disposta a fazê-lo. Não podemos deixar que as armas nucleares proliferem. Temos que acabar com as armas nucleares. O poder é muito grande", declarou Trump.