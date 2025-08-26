Zelenskiy diz que Turquia, países do Golfo ou nações europeias poderiam sediar conversas com Putin

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta terça-feira que a Turquia, os países do Golfo ou países europeus poderiam sediar qualquer conversa que ele pudesse ter com o presidente russo, Vladimir Putin.

Zelenskiy está pressionando por conversas diretas com Putin para ajudar a acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia, mas o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que nenhuma agenda foi preparada para tal reunião.

"Agora, nesta semana, haverá contatos com a Turquia, contatos com os Estados do Golfo e com Estados europeus que poderiam sediar conversas com os russos", disse Zelenskiy em seu discurso noturno em vídeo.