Ataque a tiros em escola católica de Mineápolis deixa 3 mortos e 17 feridos

Por Jana Winter e Andrew Hay
(Reuters) - Duas crianças foram mortas e outras 17 pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira depois que um homem armado abriu fogo contra crianças que estavam assistindo à missa em uma escola católica de Mineápolis, disseram autoridades.
O agressor, empunhando um rifle, uma espingarda e uma pistola, disparou dezenas de tiros através das janelas da igreja, disseram as autoridades. O atirador então se suicidou, disseram.
"Esse foi um ato deliberado de violência contra crianças inocentes e outras pessoas que estavam em um culto. A crueldade e a covardia de atirar em uma igreja cheia de crianças é absolutamente incompreensível", disse o chefe de polícia de Mineápolis, Brian O'Hara, aos repórteres.
O ataque ocorreu dois dias após o início das aulas na Annunciation Catholic School, uma escola particular de ensino fundamental com cerca de 395 alunos. A escola está ligada à Igreja Católica da Anunciação, e ambas estão localizadas em uma área residencial na parte sudeste da maior cidade de Minnesota. A TV local mostrou pais se abaixando sob a fita amarela da polícia e conduzindo os alunos para fora da escola.
As autoridades disseram que o atirador usava roupas pretas, estava na faixa dos 20 anos e não tinha um histórico criminal extenso. Eles não forneceram seu nome e disseram que estavam tentando identificar um motivo.
O Children's Minnesota, um sistema hospitalar local, disse que estava tratando seis crianças.
Houve mais de 140 ataques a tiros em escolas de ensino fundamental e médio nos EUA este ano, de acordo com o K-12 School Shooting Database.
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que havia sido informado sobre o ataque e que o FBI estava no local. "Por favor, junte-se a mim em oração por todos os envolvidos!", disse ele nas mídias sociais.
O Departamento de Segurança Interna dos EUA está em contato com as autoridades locais e monitorando a situação, disse a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, nas redes sociais.
Houve três outros tiroteios na cidade do meio-oeste desde a tarde de terça-feira, incluindo um em uma escola de ensino médio jesuíta, que juntos deixaram três pessoas mortas e sete feridas, de acordo com a polícia.
O ataque desta quarta-feira não parece estar relacionado com os outros, disse O'Hara.
Mineápolis sofreu um aumento significativo de homicídios nos anos seguintes ao assassinato de George Floyd pela polícia em 2020, que provocou protestos em todo o país, distúrbios civis e falta de pessoal no Departamento de Polícia da cidade. A cidade registrou 54 homicídios no ano passado, abaixo dos 71 em 2021, mas bem acima dos 29 registrados em 2019.
Em junho, Minnesota também sofreu um incidente de violência política, quando um homem armado se passando por policial supostamente assassinou uma deputada estadual democrata e seu marido em sua casa, e feriu outro parlamentar e sua esposa. O suspeito foi preso após uma caçada de dois dias e enfrenta acusações de assassinato estaduais e federais.
A lei estadual de Minnesota exige verificação de antecedentes para todas as vendas de armas e o Estado como um todo tem uma taxa de mortalidade por arma de fogo abaixo da média nacional, de acordo com o Everytown for Gun Safety, um grupo de prevenção de violência com armas.
(Reportagem de Jana Winter, Brendan O'Brien, Andrew Hay, Rich McKay e Brad Brooks)
