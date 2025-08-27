Ataque a tiros em escola católica de Mineápolis deixa 3 mortos e 17 feridos

"Esse foi um ato deliberado de violência contra crianças inocentes e outras pessoas que estavam em um culto. A crueldade e a covardia de atirar em uma igreja cheia de crianças é absolutamente incompreensível", disse o chefe de polícia de Mineápolis, Brian O'Hara, aos repórteres.

O ataque ocorreu dois dias após o início das aulas na Annunciation Catholic School, uma escola particular de ensino fundamental com cerca de 395 alunos. A escola está ligada à Igreja Católica da Anunciação, e ambas estão localizadas em uma área residencial na parte sudeste da maior cidade de Minnesota. A TV local mostrou pais se abaixando sob a fita amarela da polícia e conduzindo os alunos para fora da escola.

As autoridades disseram que o atirador usava roupas pretas, estava na faixa dos 20 anos e não tinha um histórico criminal extenso. Eles não forneceram seu nome e disseram que estavam tentando identificar um motivo.

O Children's Minnesota, um sistema hospitalar local, disse que estava tratando seis crianças.

Houve mais de 140 ataques a tiros em escolas de ensino fundamental e médio nos EUA este ano, de acordo com o K-12 School Shooting Database.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que havia sido informado sobre o ataque e que o FBI estava no local. "Por favor, junte-se a mim em oração por todos os envolvidos!", disse ele nas mídias sociais.