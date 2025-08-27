Chefe do CDC dos EUA deixa cargo após semanas no cargo, três funcionários de alto escalão se demitem

O diretor do Centro Nacional de Doenças Infecciosas Emergentes e Zoonóticas, Daniel Jernigan, também se demitiu, dias depois que a agência relatou o primeiro caso humano de bicheira-do-Novo Mundo, um parasita, nos EUA ligado a um surto em andamento na América Central.

A Reuters verificou suas cartas de demissão.

"Não posso mais exercer essa função por causa da instrumentalização da saúde pública", escreveu Daskalakis em sua carta.

O Washington Post informou pela primeira vez que Monarez estava sendo demitida na quarta-feira, citando vários funcionários do governo Trump familiarizados com o assunto.

"Susan Monarez não é mais diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Agradecemos a ela por seu serviço dedicado ao povo norte-americano", disse uma postagem na conta oficial do HHS no X.

O HHS não forneceu um motivo para sua saída da agência. O Post, citando vários funcionários anônimos do CDC, relatou que Monarez cancelou na sexta-feira uma teleconferência para toda a agência que havia sido agendada para segunda-feira.