Chuvas fortes atingem o Himalaia e causam estragos na Índia e no Paquistão

Outras três pessoas morreram quando as águas das enchentes transbordaram as margens dos rios no distrito de Doda e inundaram as áreas baixas, acrescentaram as autoridades.

Cerca de 200 crianças ficaram retidas na quarta-feira depois que a água da enchente engoliu o prédio de uma escola no Estado de Punjab, no norte do país, segundo a mídia local.

Veículos caíram da barragem de Madhopur sobre o rio Tawi quando partes da barragem desabaram depois de serem atingidas por uma forte chuva durante a noite e a manhã de quarta-feira, segundo imagens de vídeo. Não houve relatos imediatos de vítimas.

Algumas rodovias que ligam Jammu ao resto da Índia também foram danificadas.

As autoridades estavam lutando para restaurar serviços de telecomunicações "quase inexistentes", disse Omar Abdullah, ministro-chefe de Jammu e Caxemira.

"Tivemos 612mm de precipitação na região de Jammu desde 23 de agosto até hoje. Isso representa uma precipitação 726% acima do normal na região durante essa época do ano. É a maior precipitação na região desde 1950", disse Mukhtar Ahmad, diretor do Departamento Meteorológico da Índia em Srinagar, à Reuters.