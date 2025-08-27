Europeus devem iniciar processo de sanções da ONU contra Irã na quinta-feira, dizem fontes

Três diplomatas europeus e um diplomata ocidental disseram que as negociações de terça-feira não renderam compromissos suficientemente tangíveis por parte do Irã, embora acreditassem que havia espaço para mais diplomacia nas próximas semanas.

Eles disseram que o E3 tinha decidido começar a desencadear o chamado snapback das sanções da ONU, possivelmente já na quinta-feira, sobre as acusações de que o Irã violou o acordo de 2015 com as potências mundiais que visava impedir Teerã de desenvolver uma arma nuclear.

O Ocidente afirma que o avanço do programa nuclear do Irã vai além das necessidades civis, enquanto Teerã nega que esteja buscando armas nucleares.

O processo da ONU leva 30 dias para que as sanções que abrangeriam os setores financeiro, bancário, de hidrocarbonetos e de defesa do Irã sejam restauradas.

"As negociações reais começarão assim que a carta (ao Conselho de Segurança da ONU) for enviada", disse o diplomata ocidental, falando sob condição de anonimato.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse que o acionamento do snapback continua sendo uma opção para o E3. Os ministérios das relações exteriores do Reino Unido e da França não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.