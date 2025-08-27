Gabinete alemão aprova projeto de lei para serviço militar voluntário

O Ministério da Defesa espera que o esquema voluntário de seis meses ajude a dobrar o número de reservistas treinados em relação ao nível atual de cerca de 100.000 e que alguns dos voluntários sigam carreira no serviço ativo.

O projeto de lei provavelmente enfrentará dificuldades no Parlamento, em um teste do compromisso da Alemanha em reforçar a defesa nacional em tempos de crescentes ameaças à segurança após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

A Alemanha encerrou seu programa anterior de serviço militar obrigatório em 2011 e, desde então, tem tido dificuldade para atingir as metas de tropas.

O ministro Boris Pistorius quer aumentar o número de soldados em serviço de 180.000 para 260.000 até o início da década de 2030 para cumprir as novas metas de força da Otan e fortalecer as defesas da Alemanha -- parte de um aumento planejado nos gastos militares.

"A Bundeswehr precisa crescer", disse Pistorius em uma coletiva de imprensa na quarta-feira. "A situação da segurança internacional, sobretudo a postura agressiva da Rússia, torna isso necessário."

"Não precisamos apenas de uma força bem equipada -- já estamos no caminho certo", continuou ele. "Mas também precisamos de uma Bundeswehr que seja forte em termos de pessoal. Só então a dissuasão como um todo será realmente confiável em relação à Rússia."