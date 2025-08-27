EUA: Júri se recusa a indiciar homem preso por atirar sanduíche em agente

É altamente incomum que um grande júri rejeite pedidos do gênero, uma vez que o promotor controla sozinho a apresentação de provas e deve superar uma barreira legal menos complicada do que um júri em um julgamento criminal. Essa dinâmica levou a uma observação muito citada de um juiz de Nova York, segundo a qual um bom promotor poderia indiciar um "sanduíche de presunto".

O fato de não ter havido indiciamento nesse caso coincidentemente relacionado a um sanduíche ilustra os desafios enfrentados pelos promotores em Washington. Eles recebem ordens para apresentar as acusações federais mais graves disponíveis contra pessoas presas em varreduras policiais. O governo enviou agentes federais e tropas da Guarda Nacional para conter o que Trump retratou como um problema de criminalidade fora de controle na capital do país, apesar de as estatísticas policiais mostrarem um declínio nos crimes violentos após um aumento prévio.

É provável que os promotores tentem novamente obter uma acusação perante um outro grande júri para Dunn, disse a fonte. A lei dos EUA normalmente dá ao Departamento de Justiça 30 dias para obter uma acusação após uma prisão.

O New York Times foi o primeiro a noticiar a decisão do grande júri.

Dunn foi acusado de agredir, resistir e impedir a atuação da polícia. Ele teria chamado policiais de "fascistas" e gritado "eu não quero vocês na minha cidade!" antes de jogar o sanduíche, de acordo com a acusação.

Dunn, que não se declarou culpado, tornou-se um símbolo improvável de resistência à demonstração de força do governo Trump em Washington. Autoridades do Departamento de Justiça divulgaram o caso enquanto prometiam punir qualquer interferência na ação da polícia, e a Casa Branca divulgou um vídeo nas mídias sociais mostrando agentes armados prendendo-o.