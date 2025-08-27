Assine UOL
Notícias

EUA: Júri se recusa a indiciar homem preso por atirar sanduíche em agente

Reuters
Homem joga sanduíche contra agente federal durante repressão ordenada por Donald Trump em Washington
Homem joga sanduíche contra agente federal durante repressão ordenada por Donald Trump em Washington Imagem: Reprodução/Redes sociais

Um grande júri federal se recusou a indiciar um ex-funcionário do Departamento de Justiça que foi preso por jogar um sanduíche em um agente da lei federal durante a repressão ao crime do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, disse uma fonte informada sobre o assunto à Reuters nesta quarta-feira.

A Promotoria havia solicitado o indiciamento contra Sean Dunn por agressão. Ele trabalhou em casos internacionais no Departamento de Justiça e foi demitido após ser flagrado em vídeo atirando um sanduíche tipo submarino em um agente da Alfândega e da Patrulha de Fronteiras dos EUA em 10 de agosto em um bairro movimentado de Washington.

A decisão marcou a segunda vez nos últimos dias em que um grande júri impediu promotores federais em Washington de conseguirem uma acusação de crime — normalmente uma etapa rotineira na abertura de um processo criminal.

É altamente incomum que um grande júri rejeite pedidos do gênero, uma vez que o promotor controla sozinho a apresentação de provas e deve superar uma barreira legal menos complicada do que um júri em um julgamento criminal. Essa dinâmica levou a uma observação muito citada de um juiz de Nova York, segundo a qual um bom promotor poderia indiciar um "sanduíche de presunto".

O fato de não ter havido indiciamento nesse caso coincidentemente relacionado a um sanduíche ilustra os desafios enfrentados pelos promotores em Washington. Eles recebem ordens para apresentar as acusações federais mais graves disponíveis contra pessoas presas em varreduras policiais. O governo enviou agentes federais e tropas da Guarda Nacional para conter o que Trump retratou como um problema de criminalidade fora de controle na capital do país, apesar de as estatísticas policiais mostrarem um declínio nos crimes violentos após um aumento prévio.

É provável que os promotores tentem novamente obter uma acusação perante um outro grande júri para Dunn, disse a fonte. A lei dos EUA normalmente dá ao Departamento de Justiça 30 dias para obter uma acusação após uma prisão.

O New York Times foi o primeiro a noticiar a decisão do grande júri.

Dunn foi acusado de agredir, resistir e impedir a atuação da polícia. Ele teria chamado policiais de "fascistas" e gritado "eu não quero vocês na minha cidade!" antes de jogar o sanduíche, de acordo com a acusação.

Dunn, que não se declarou culpado, tornou-se um símbolo improvável de resistência à demonstração de força do governo Trump em Washington. Autoridades do Departamento de Justiça divulgaram o caso enquanto prometiam punir qualquer interferência na ação da polícia, e a Casa Branca divulgou um vídeo nas mídias sociais mostrando agentes armados prendendo-o.

Continua após a publicidade

Os promotores dos EUA também tentaram e não conseguiram indiciar três vezes uma mulher por supostamente ter batido na mão de um agente do FBI durante um confronto fora de uma cadeia de Washington no mês passado. A acusação foi rebaixada para contravenção.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.