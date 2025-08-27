Israel pede a monitor global da fome que retire relatório sobre fome extrema em Gaza

O diretor-geral do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Eden Bar Tal, escreveu ao IPC nesta quarta-feira pedindo a retirada do relatório até que o órgão conclua uma revisão.

"O relatório é profundamente falho, não é profissional e está gravemente fora dos padrões esperados de um órgão internacional ao qual foi confiada uma responsabilidade tão séria", escreveu ele.

Na carta, ele acusa o IPC de se afastar de seus próprios padrões e regras, acrescentando ver indícios de que os dados foram inventados, escolhidos a dedo ou ignorados.

"Esperamos que o IPC conduza uma revisão urgente e transparente desse relatório, que aborde as violações metodológicas e evite enganar a comunidade internacional, o público e os formuladores de políticas", escreveu ele.

O IPC não forneceu comentários imediatos sobre a carta israelense.

Iniciativa que envolve 21 grupos de ajuda, agências da ONU e organizações regionais financiadas pelo Reino Unido, Canadá, União Europeia e Alemanha, o IPC registrou fome extrema quatro vezes no passado -- na Somália em 2011, no Sudão do Sul em 2017 e 2020 e no Sudão em 2024.