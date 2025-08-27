Israel terá mais informações nos próximos dias sobre ataque mortal a hospital, diz enviado na ONU

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, disse na quarta-feira que haverá mais informações nos "próximos dias" sobre o ataque ao hospital Nasser, em Gaza, na segunda-feira, que matou pelo menos 20 pessoas, incluindo cinco jornalistas.

"Ainda estamos analisando os detalhes desse incidente e, portanto, nos próximos dias teremos mais informações sobre isso", afirmou Danon aos repórteres.

"Nosso objetivo é combater os terroristas, não os jornalistas, não qualquer pessoa que não esteja envolvida com o terrorismo", disse ele.