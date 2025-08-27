Kremlin elogia esforços dos EUA para resolver conflito na Ucrânia, mas diz que não gosta das propostas europeias
MOSCOU (Reuters) - O Kremlin elogiou na quarta-feira os esforços dos Estados Unidos para alcançar a paz na Ucrânia, dizendo que a cúpula EUA-Rússia deste mês no Alasca foi "significativa e necessária".
No entanto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres que Moscou tem uma visão negativa das propostas europeias em relação às garantias de segurança para Kiev.
Ele reiterou a posição de longa data da Rússia de que nenhuma tropa dos países da Otan deve ser enviada para a Ucrânia.
(Reportagem de Dmitry Antonov)
