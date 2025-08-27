Maioria dos franceses quer novas eleições se governo cair, mostram pesquisas

As pesquisas apontam para um aprofundamento da incerteza e da insatisfação com a política em um país que teve apenas gabinetes minoritários e Parlamentos fragmentados desde a reeleição de Macron em 2022.

O anúncio surpresa de Bayrou na segunda-feira de que buscará um voto de confiança em 8 de setembro sobre seus planos orçamentários para 2026 jogou a França de volta à crise, provocando uma forte venda de suas ações e títulos.

Os principais partidos de oposição disseram que votarão contra ele, o que significa que é quase certo que o governo cairá.

Se o governo cair, Macron poderá nomear um novo primeiro-ministro imediatamente ou convocar uma eleição parlamentar. Algumas figuras da oposição disseram que ele deveria renunciar.

Macron disse na semana passada que não quer uma eleição imediata e descartou a possibilidade de renunciar.

Macron perdeu seu primeiro-ministro anterior, Michel Barnier, em um voto de desconfiança sobre o orçamento no final de 2024, depois de Barnier ter ficado no cargo apenas três meses após uma eleição antecipada anterior.