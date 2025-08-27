Membros do Conselho de Segurança da ONU, exceto os EUA, dizem que fome em Gaza é "crise causada pelo homem"

(Reuters) - Todos os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com exceção dos Estados Unidos, afirmaram nesta quarta-feira que a fome extrema em Gaza é uma "crise provocada pelo homem" e alertaram que o uso da desnutrição como arma de guerra é proibido pelo direito humanitário internacional.

Em uma declaração conjunta, 14 membros do conselho pediram um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente, a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas e por outros grupos, um aumento substancial da ajuda em toda a Faixa de Gaza e que Israel suspenda imediata e incondicionalmente todas as restrições à entrega de auxílio humanitário.

"A fome extrema em Gaza precisa acabar imediatamente", disseram no comunicado. "O tempo é essencial. A emergência humanitária deve ser resolvida sem demora e Israel deve reverter a situação."