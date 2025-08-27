Papa Leão pede cessar-fogo e libertação de reféns no conflito entre Israel e Hamas

"Imploro que todos os reféns sejam libertados, que um cessar-fogo permanente seja alcançado, que a entrada segura de ajuda humanitária seja facilitada e que a lei humanitária internacional seja totalmente respeitada", afirmou ele.

O papa não citou o nome de Israel ou do grupo militante palestino Hamas, mas disse que a lei internacional exige "a obrigação de proteger civis, proibições contra punição coletiva, uso indiscriminado da força e o deslocamento forçado da população".

Leão, o primeiro papa dos EUA, foi eleito pelos cardeais do mundo em maio para substituir o falecido papa Francisco. Ele tem demonstrado um estilo diferente de seu antecessor, geralmente preferindo falar a partir de comentários cuidadosamente preparados e raramente de improviso.

Ele também tem sido mais cauteloso em relação ao conflito entre Israel e Hamas do que Francisco, que sugeriu que a comunidade global estudasse se a campanha militar de Israel em Gaza constituía um genocídio do povo palestino, provocando críticas das autoridades israelenses.

Leão já havia pedido que Israel permitisse a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza.

O conflito entre Israel e o Hamas começou em 7 de outubro de 2023, quando homens armados liderados pelo Hamas invadiram o sul de Israel, matando cerca de 1.200 pessoas, principalmente civis, de acordo com os registros israelenses, e fazendo 251 reféns.