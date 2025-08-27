Rússia atinge instalações de energia ucranianas em seis regiões, segundo autoridades

As principais instalações de produção de gás da Ucrânia estão localizadas nas regiões de Poltava e Kharkiv. A região de Kharkiv também foi atingida durante a noite, assim como as regiões de Zaporizhzhia e Donetsk, informou o Ministério da Energia.

Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os ataques à produção de gás ucraniana e à infraestrutura de importação, apesar dos esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para acabar com a guerra na Ucrânia.

"Consideramos os ataques russos como uma continuação da política deliberada da Federação Russa de destruir a infraestrutura civil da Ucrânia antes da temporada de aquecimento", disse o Ministério da Energia.

A Ucrânia enfrentou uma grave escassez de gás desde que os ataques de mísseis russos no início deste ano provocaram uma queda de 40% na produção.

O Ministério da Energia da Ucrânia disse na semana passada que as instalações de energia foram atacadas 2.900 vezes desde março de 2025.

A Rússia nega ter como alvo civis desde o lançamento de sua invasão em larga escala em fevereiro de 2022, mas diz que os sistemas de energia e outras infraestruturas são alvos legítimos porque ajudam no esforço de guerra da Ucrânia.