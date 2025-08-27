Starship, da SpaceX, supera falhas e implanta primeiros simuladores de satélites

Navegando no espaço por cerca de 30 minutos durante o voo, o sistema de implantação de satélites da Starship, semelhante ao "Pez", liberou oito satélites Starlink fictícios pela primeira vez, uma demonstração importante para um foguete que representa o futuro do negócio de lançamento dominante da SpaceX.

Muito depende do sucesso do foguete. A Nasa escolheu a Starship para colocar seus primeiros astronautas na superfície da Lua desde o programa Apollo. E Elon Musk vê a Starship, projetada para ser totalmente reutilizável, como essencial para cumprir sua meta de transportar rotineiramente seres humanos para Marte.

A reentrada supersônica da Starship na atmosfera da Terra, sobre o Oceano Índico, cerca de uma hora após o início da missão, colocou à prova uma variedade de placas hexagonais de proteção térmica, à medida que a empresa espacial de Elon Musk tenta criar uma proteção externa que exija pouca ou nenhuma reforma após cada uso.

Historicamente, as naves espaciais que retornam à Terra têm exigido novos escudos térmicos ou de reparos após cada missão, devido à erosão destrutiva e brutal que ocorre pelo atrito atmosférico de alta velocidade. As placas do escudo térmico do ônibus espacial aposentado da Nasa eram adequadas para dezenas de missões, embora algumas tivessem que ser substituídas.

"Há milhares de desafios de engenharia que permanecem, tanto para a nave quanto para o propulsor, mas talvez o maior deles seja o escudo térmico orbital reutilizável", disse Musk na segunda-feira em uma transmissão ao vivo da SpaceX.

A missão foi concluída com um pouso vertical estável na superfície do oceano a oeste da Austrália.