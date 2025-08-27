Tanques israelenses se aproximam da Cidade de Gaza; Trump presidirá reunião

"De repente, ouvimos que os tanques entraram em Ebad-Alrahman, os sons das explosões ficaram cada vez mais altos e vimos pessoas fugindo em direção à nossa área", afirmou Saad Abed, 60 anos, ex-trabalhador da construção civil.

"Se não houver trégua, veremos os tanques do lado de fora de nossas casas", disse ele à Reuters por meio de um aplicativo de mensagem de sua casa na Jala Street, na Cidade de Gaza, a cerca de um quilômetro do bairro de Ebad-Alrahman.

Israel tem afirmado que está se preparando para lançar uma nova ofensiva na Cidade de Gaza, que descreve como o último bastião do Hamas. Cerca de metade dos dois milhões de habitantes do enclave estão vivendo lá atualmente e Israel disse que eles serão instruídos a sair.

Milhares já partiram, mas os líderes da igreja na cidade disseram na quarta-feira que estavam permanecendo no local, pois deixar a Cidade de Gaza e "tentar fugir para o sul seria nada menos que uma sentença de morte".

"Por essa razão, o clero e as freiras decidiram permanecer e continuar a cuidar de todos aqueles que estarão nos complexos", informou uma nota conjunta do Patriarcado Ortodoxo Grego e do Patriarcado Latino de Jerusalém.

Em um comunicado na quarta-feira, o porta-voz árabe das Forças Armadas israelenses, Avichay Adraee, disse que "a retirada da Cidade de Gaza é inevitável" e que Israel começou a facilitar a entrada de barracas no enclave.