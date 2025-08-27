Todos os membros da Otan atingem antiga meta de gastos, mas apenas três alcançam a nova

Os números para 2025 apontam que todos os aliados atingiram essa meta, com sete no mínimo de 2,0% e vários outros apenas marginalmente mais altos.

A Polônia é o membro da Otan que mais gasta em defesa como parcela de sua economia, com 4,48%, seguida pela Lituânia, com 4%, e pela Letônia, com 3,73%, de acordo com os dados.

Esses são os únicos membros da aliança que atualmente excedem a nova meta de gastos com defesa de 3,5% do PIB acordada em uma cúpula em Haia, em junho.

Os líderes concordaram em atingir essa meta até 2035 como parte de um objetivo mais amplo de gastar 5% do PIB em investimentos relacionados à defesa e à segurança para incluir itens como segurança cibernética e modernização de estradas e portos para lidar com equipamentos militares pesados.

Em discurso na inauguração de uma fábrica de munição na Alemanha, nesta quarta-feira, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, elogiou o aumento dos gastos com defesa pelos membros da aliança, mas disse que é importante transformar o dinheiro extra em capacidade militar.

"O dinheiro por si só não oferece segurança", disse ele na fábrica da cidade de Unterluess, de propriedade da empresa alemã de armamentos Rheinmetall. "A dissuasão não vem de 5%. A dissuasão vem da capacidade de (...) combater inimigos em potencial."