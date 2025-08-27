Trump diz que doador democrata George Soros e seu filho devem ser acusados de corrupção, mas não oferece provas

Soros, um sobrevivente do Holocausto de 95 anos, há muito tempo é considerado um vilão por Trump e sua base conservadora. Sua organização filantrópica, a Open Society Foundations, é uma das maiores financiadoras de causas do mundo, incluindo direitos humanos, transparência governamental, saúde pública e educação.

"George Soros e seu maravilhoso filho da esquerda radical deveriam ser acusados pela Rico por causa de seu apoio a protestos violentos, e muito mais, em todos os Estados Unidos da América", escreveu Trump em uma postagem no Truth Social. "Isso inclui seus amigos malucos da Costa Oeste. Tomem cuidado, estamos de olho em vocês!"

Trump não forneceu provas de irregularidades cometidas por Soros ou seu filho para apoiar suas alegações.

Um porta-voz da Open Society Foundations denunciou os comentários de Trump.

"Essas acusações são ultrajantes e falsas. A Open Society Foundations não apoia nem financia protestos violentos", disse o porta-voz. "Nossa missão é promover os direitos humanos, a justiça e os princípios democráticos em casa e em todo o mundo."

Trump também pediu investigações sobre o ex-conselheiro de segurança nacional John Bolton, que rompeu com ele depois de deixar a Casa Branca e tem sido um oponente persistente.