Centenas de funcionários da ONU pressionam chefe de direitos humanos a chamar Gaza de genocídio, mostra carta

"O ACNUDH tem uma forte responsabilidade legal e moral de denunciar atos de genocídio", diz a carta assinada pelo Comitê de Funcionários em nome de mais de 500 funcionários. "Deixar de denunciar um genocídio em andamento prejudica a credibilidade da ONU e do próprio sistema de direitos humanos", acrescentou.

O documento citou a percepção do fracasso moral do órgão internacional por não ter feito mais para impedir o genocídio de 1994 em Ruanda, que matou mais de 1 milhão de pessoas.

Não houve resposta imediata do Ministério das Relações Exteriores de Israel. Israel já havia rejeitado acusações de genocídio em Gaza, citando seu direito de autodefesa após o ataque mortal do Hamas em 7 de outubro de 2023, que matou 1.200 pessoas e resultou em 251 reféns, de acordo com dados israelenses.

A guerra subsequente em Gaza matou quase 63.000 pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, enquanto um monitor global de fome afirma que parte da população está sofrendo de fome.

Alguns grupos de direitos, como a Anistia Internacional, já acusaram Israel de cometer genocídio e uma especialista independente da ONU, Francesca Albanese, também usou o termo, mas não a própria ONU.

No passado, autoridades da ONU disseram que cabe aos tribunais internacionais determinar o genocídio.