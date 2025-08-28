Departamento de Estado dos EUA aprova potencial venda de mísseis de cruzeiro para Ucrânia

Kiev sofreu um ataque maciço da Rússia nesta quinta-feira, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse no início deste mês que Kiev garantiu US$1,5 bilhão dos aliados europeus para comprar armas dos EUA como parte de um mecanismo que, segundo ele, "fortalece verdadeiramente nossa defesa".

A venda potencial está sendo financiada pelo programa Jump Start da Dinamarca, Noruega e Holanda, com financiamento adicional por meio do programa de Financiamento Militar Estrangeiro dos EUA, disse uma pessoa familiarizada com o acordo.

O pacote também inclui equipamentos de apoio, software de planejamento de missão, peças sobressalentes e suporte técnico, informou o Pentágono.

A Agência de Cooperação em Segurança de Defesa do Pentágono notificou o Congresso sobre a possível venda nesta quinta-feira, acrescentando: "Essa proposta de venda apoiará a política externa e os objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos, melhorando a segurança de um país parceiro que é uma força de estabilidade política e progresso econômico na Europa".

Apesar da aprovação do Departamento de Estado, a notificação não indica que um contrato tenha sido assinado ou que as negociações tenham sido concluídas.

