IGP-M passa a subir 0,36% em agosto e fica acima do esperado

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) passou a subir 0,36% em agosto, depois de ter registrado queda de 0,77% no mês anterior, em resultado que ficou acima do esperado, mostraram dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira

A expectativa em pesquisa da Reuters era de avanço de 0,21%, e com o resultado do mês o índice passou a acumular em 12 meses alta de 3,03%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, deixou para trás o recuo de 1,29% em julho e passou a subir 0,43% em agosto.