Israel intensifica bombardeio na Cidade de Gaza e mata 16 pessoas no enclave, dizem médicos

Na Cidade de Gaza, moradores disseram que as famílias estavam fugindo de suas casas, a maioria em direção ao litoral, enquanto as forças israelenses bombardeavam os subúrbios orientais de Shejaia, Zeitoun e Sabra. As mortes de quinta-feira elevaram para 71 o número de palestinos mortos por fogo israelense nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde.

As autoridades israelenses descrevem a Cidade de Gaza como o último reduto do Hamas, que desencadeou a guerra com seu ataque mortal a Israel em outubro de 2023. Desde então, o grupo militante islâmico tem sido dizimado pelo ataque de Israel a Gaza.

Os militares israelenses disseram em um comunicado que continuavam a operar em toda a Faixa de Gaza, visando o que descreveram como "organizações terroristas" e infraestrutura.

Os militares mataram três militantes no último dia, segundo o comunicado, sem dizer como identificaram os indivíduos.

Um porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha afirmou à Reuters que 31 pacientes "feridos por armas", a maioria com ferimentos a bala, foram admitidos no Hospital de Campo da Cruz Vermelha na cidade de Rafah, no sul de Gaza. Quatro deles foram declarados mortos na chegada.

"Os pacientes disseram que foram feridos enquanto tentavam chegar aos locais de distribuição de alimentos", disse o porta-voz, acrescentando que desde que os locais de distribuição de alimentos começaram a operar em 27 de maio, o hospital tratou mais de 5.000 "pacientes feridos por armas".