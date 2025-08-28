Kennedy diz que CDC deve cumprir agenda de Trump após Casa Branca demitir diretora

A Casa Branca afirmou na quarta-feira que a diretora do CDC, Susan Monarez, foi demitida porque "se recusou a renunciar, apesar de ter informado a liderança do HHS (Health and Human Services) de sua intenção de fazê-lo", acrescentando que ela não estava "alinhada com a agenda do presidente de Tornar a América Saudável Novamente".

Os advogados de Monarez, Mark S. Zaid e Abbe David Lowell, rejeitaram a declaração da Casa Branca, dizendo que a notificação de demissão é legalmente deficiente e que ela continua sendo diretora do CDC. Mais cedo na quarta-feira, eles disseram que ela foi alvo por se recusar a apoiar "diretrizes não científicas e imprudentes".

As importantes autoridades que se demitiram, incluindo a diretora médica do CDC Debra Houry, citaram um aumento na desinformação sobre saúde, especialmente sobre vacinas, ataques à ciência e tentativas de cortar o orçamento da agência em suas cartas de demissão, vistas pela Reuters.

A reviravolta na liderança do CDC ocorre no momento em que Kennedy fez mudanças radicais nas políticas de vacinas desde que assumiu o cargo este ano, inclusive demitindo os membros do painel consultivo de especialistas em vacinas e substituindo-os por ativistas antivacinas e outros consultores escolhidos a dedo.

Desde que tomou posse em janeiro, Trump assumiu o controle de agências do governo dos EUA que, durante anos, se orgulhavam de sua independência da política presidencial, ao supervisionarem assuntos como eleições, mercados de ações e agitação trabalhista.

Kennedy se recusou a comentar durante uma entrevista na quinta-feira sobre os detalhes da saída de Monarez e de outros quatro funcionários do CDC.