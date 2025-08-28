Presidente da China receberá líderes de Rússia e Coreia do Norte em desfile militar

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, também deverá participar enquanto dezenas de milhares de soldados marcham pela capital chinesa, completando um quarteto que os analistas políticos e econômicos ocidentais descrevem como o Eixo da Revolta.

O chefe da junta de Mianmar, Min Aung Hlaing, que raramente viaja para o exterior, também estará presente, informou o Ministério das Relações Exteriores da China na quinta-feira.

Quase nenhum líder ocidental estará entre os 26 chefes de Estado ou de governo estrangeiros presentes no desfile, que, segundo analistas políticos, demonstrará a influência de Xi sobre as nações que pretendem remodelar a ordem global liderada pelo Ocidente.

"Xi Jinping está tentando mostrar que é muito forte, que ainda é poderoso e bem recebido na China", disse Alfred Wu, professor associado da Lee Kuan Yew School of Public Policy, Universidade Nacional de Cingapura.

"Quando Xi era apenas um líder regional, ele admirava Putin e via o tipo de líder com quem poderia aprender -- e agora ele é um líder global. Ter Kim ao seu lado também destaca como Xi agora também é um líder global."

Uma coalizão de Estados empenhados em remodelar a ordem global liderada pelo Ocidente, o "Eixo da Revolta" busca minar os interesses dos EUA, seja em relação a Taiwan ou bloqueando rotas de navegação, e procurou minar as sanções ocidentais fornecendo linhas de vida econômicas uns aos outros, dizem os analistas.